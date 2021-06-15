المحكمة تعاقب سامي الجابر بعد تصريحات الـ 170 مليون ريال سعودي

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قررت المحكمة الجزئية استدعاء سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي، وإلزامه بالاعتذار للأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السابق علي خليفة تصريحاته الخاصة باختفاء 170 مليون ريال من أموال النادي.

كان الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السابق قد قرر الاتجاه للقضاء ضد سامي الجابر، واصفًا نجم «الزعيم» بالتشويه سمعته وليس لشخصه فقط ولكن لمجلس الإدارة بأكلمه.

وبحسب صحيفة «الرياضية» السعودية فأن المحكمة الجزئية قد أحالت القضية إلى الشرطة لاستدعاء المدعي عليه «سامي الجابر» وإلزامه بالتنفيذ واعتذار رسمي باسم المدعي.

وتابعت الرياضية، أن الحكم جاء بعد أن ثبت للمحكمة أن ما ذكره المدعي عليه عن قضية الأموال المفقودة غير صحيح ويعد تشويها لسمعته.

وكشف الأمير نواف بن سعد، رئيس النادي، حقيقة اختفاء 170 مليون ريال من خزينة قلعة «الزعيم» خلال تولية منصبه.

وقد تولى بن سعد رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال في الفترة من يونيو 2015 إلى أبريل 2018 حيث حقق خمس بطولات مع الفريق الأول لكرة القدم.

بعد رحيله عن الهلال تولى سامي جابر رئاسة مجلس إدارة النادي حيث أعلن اختفاء مبلغ 170 مليون ريال من الخزينة.

وقد بن سعد في تصريحات تلفزيونية، أن قضية الـ 170 مليون ريال، ليس لها أساس من الصحة، ومجرد «شو إعلامي».

وقد شدد رئيس الهلال الأسبق، على أنه تعرض لحملة تشويه سمعة، من بعض الأشخاص، الذين حاولوا استغلال هذه القصية الوهمية.

توج فريق الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين«دوري كأس الأمير محمد بن سلمان» بعدما جمع 61 نقطة، حيث لعب 30 مباراة وفاز في 18 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر خمس مباريات.