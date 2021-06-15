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مدير عام ” تقني عسير” يدشن حملة تطعيم ضدكورونا بالتعاون مع “صحة عسير”

مدير عام ” تقني عسير” يدشن حملة تطعيم ضدكورونا بالتعاون مع “صحة عسير”
http://almnatiq.net/?p=993580
المناطق - عسير

دشن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي اليوم ، حملة لتطعيم منسوبي ” تقني عسير ” باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر الزيدان بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ، في مقر الكلية التقنية بأبها في جوحان وتستمر إلى يوم غد .
واطمأن على توفر وسائل السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
مبينا أن المستهدفين من هذه الحملة هم المتدربين والذين وصل تحصينهم إلى 47 ٪ فيما وصل التحصين للموظفين 93 ٪ .
وأوضح الدكتور سليمان الحفظي أن هذه الحملة تأتي في إطار تفعيل التعاون المستمر بين ” تقني عسير “
ومختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة ومنها ” صحة عسير ” .

وعبر د.الحفظي عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير وكافة فريق العمل ، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطعيم منسوبي ” تقني عسير “.
داعيا الله سبحانه و تعالى أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه .

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