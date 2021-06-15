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“هدف” يجدد دعوته لمُلاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين للإعلان عن فرص التدريب والتوظيف على “طاقات”

“هدف” يجدد دعوته لمُلاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين للإعلان عن فرص التدريب والتوظيف على “طاقات”

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“هدف” يجدد دعوته لمُلاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين للإعلان عن فرص التدريب والتوظيف على “طاقات”

“هدف” يجدد دعوته لمُلاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين للإعلان عن فرص التدريب والتوظيف على “طاقات”
http://almnatiq.net/?p=993583
المناطق - الرياض

جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دعوته لمُلاك المدارس الأهلية والعالمية و المستثمرين، للإعلان عن فرص التدريب والتوظيف على البوابة الوطنية للعمل “طاقات” http://transition.taqat.sa/ ، للاستفادة من خدمات ومبادرات الدعم الموجهة لتوطين مهن قطاع التعليم الأهلي والعالمي، والاستفادة أيضًا من قاعدة بيانات الباحثين والباحثات عن عمل المتاحة في البوابة.
كما دعا مُلاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين، إلى الاستفادة من جميع برامج ومبادرات الدعم، ومنها برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم التوظيف، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، فضلاً عن الخدمات المقدمة من خلال مراكز وفروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مشددًا في الوقت ذاته على أن جميع برامجه ومبادراته متاحة لاستفادة المدراس الأهلية والعالمية وفقًا للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها لكل برنامج والموضحة في البوابة.
وتأتي دعوة “هدف” في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية، لتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع التعليم الأهلي والعالمي، وزيادة فرص مشاركتها في سوق العمل تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.

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