نائب أمير جــازان يستقبل مديري تعليم جازان وصبيا والطلاب الفائزين في تحدي فيرست التقني للروبوت

جــازان - فضه عطيف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي والطلاب والطالبات الفائزين على مستوى المملكة ضمن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت.

وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير المنطقة بمديري تعاليم جازان و صبيا والطلاب والطالبات الفائزين ، واستمع سموه لشرح مفصل عن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت والتي أقيمت تحت شعار «الهدف الأسمى»، وقام على تنظيمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ووزارة التعليم.

ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وأنشطتها في جميع مناطق وطننا العزيز ،و بمتابعة ودعم من سمو أمير منطقة جازان مشيدا بما حققه الطلاب والطالبات من منجز.

الجدير بالذكر أن طلاب وطالبات إدارتي تعليم جازان وصبيا قد حققا خلال هذه المنافسات المراكز الأولى ضمن جوائز التواصل والتحكم والتحفيز والمركز الثاني والثالث في تحدي الروبوت على مستوى المملكة.