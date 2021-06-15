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أمير الشرقية يطلع على برامج تأهيل الشباب السعودي كمدربي طيران

أمير الشرقية يطلع على برامج تأهيل الشباب السعودي كمدربي طيران

المنطقة الشرقية

أمير الشرقية يطلع على برامج تأهيل الشباب السعودي كمدربي طيران

أمير الشرقية يطلع على برامج تأهيل الشباب السعودي كمدربي طيران
http://almnatiq.net/?p=993586
الدمام - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء رئيس مجلس إدارة أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران الأستاذ عثمان المطيري والرئيس التنفيذي للأكاديمية الكابتن لورانس ويد.

وأطلع سموه على برنامج التدريب المنتهي بالتعيين والذي تنفذه الأكاديمية بالاتفاق والمشاركة مع الفرع الرئيسي لأكاديمية أكسفورد في بريطانيا والذي يتيح للشباب السعودي فرصة العمل في فروع أكسفورد حول العالم كمدربين طيران.

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتمكين الشباب السعودي في عدد من التخصصات المطلوبة للمساهمة في رفع نسب التوطين ونقل الخبرات والتقنية وتوطينها.

وقال المطيري إن أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران تقع في مطار الملك فهد بالدمام وتقدم تدريب للحصول على رخصة الطيار التجارية وهي الأكاديمية الوحيدة المرخصة في المملكة من قبل هيئة الطيران المدني تحت قسم ١٤١.

وأضاف يعد فرع الأكاديمية بالدمام الفرع الثامن لأكاديمية أكسفورد العريقة صاحبة الخبرة التي تزيد عن 80 عام في مجال تدريب الطيارين ، وقد تم إنشاء الأكاديمية لتلبية حاجة منطقة الشرق الأوسط من الطيارين المحترفين المؤهلين على أعلى درجات الجودة وتضم الأكاديمية أسطول من طائرات “الدايموند” يصل عددها إلى 60 طائرة من ذوات المحرك الواحد وذوات المحركين وتعد أول أكاديمية في المملكة تتيح فرصة التدريب لكلا الجنسين على حد سواء.

وقدمت الأكاديمية شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الكبير لما تقدمه من برامج تدريبية تساهم في تأهيل أبناء وبنات الوطن لدعم صناعة الطيران في المملكة.

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