تعليم الشرقية يفتتح مراكز الدعم التعليمي الصيفي للمرحلة الابتدائية والمتوسطة

الدمام - عبدالله السعيدي

بدأت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية افتتاح مراكز الدعم التعليمي الصيفية “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي”للعام الحالي ، وذلك في كافة مكاتب التعليم في مدن ومحافظات المنطقة .

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية ،سعيد الباحص أن مراكز الدعم التعليمي الصيفي تهدف إلى بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم مبيناً ، أن خطة الوزارة في دعم التعليم خلال فترة الصيف لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، لمدة ستة أسابيع، بدءاً من 3 ذو القعدة الجاري إلى 4 ذو الحجة المقبل، ومن 16 إلى 26 ذو الحجة حيث تسعى وزارة التعليم من خلال مراكز الدعم التعليمي الصيفية إلى الاستثمار الإيجابي لأوقات الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسية، وكذلك تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم واعتزازهم بدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لمجتمعها.

وأشار الباحص ، إلى أن آلية عمل مراكز الدعم التعليمي الصيفية عن بُعد تعتمد على تخصيص مدرسة واحدة لكل مرحلة من مراحل التعليم ابتدائي ومتوسطة للبنين وأخرى للبنات في كل مكتب للتعليم في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ، بحيث لايزيد عدد طلاب كل مدرسة على 500 طالب وطالبة، على أن يُكلف لكل مركز مدير مدرسة ومُدخل بيانات ومساعد إداري.

وأضاف الباحص ،تركز مراكز الدعم التعليمي على تدريس المعلمين والمعلمات للمواد المستهدفة وهي؛ القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وفقاً للجداول الدراسية المعدة لكافة صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة المدرجة في الدليل الإجرائي للمراكز، وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية، والتزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يوماً واحداً بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية ،لافتاً إلى أن مراكز الدعم التعليمي الصيفية الافتراضية تقيس المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في المواد المستهدفة من خلال عمليات تقويم، وتتضمن تقويم قبلي في الأسبوع الأول من التطبيق، وتقويم تكويني أسبوعي، بالإضافة إلى التقويم الختامي.

ونوه إلى أن إدارة التعليم اتخذت عدداً من الإجراءات والتعليمات الخاصة بهذه المراكز، حيث سيتم تخصيص مشرفين لمتابعة سير الأداء في تخصصات؛ الإدارة المدرسية، والعلوم الشرعية، واللغة العربية، وكذلك الرياضيات، والعلوم،

بالإضافة إلى الالتزام برفع تقارير إلى وكالة وزارة التعليم للتعليم العام عن مستوى التنفيذ لمراكز الدعم التعليمي الصيفية نهاية كل أسبوعين.