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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين
http://almnatiq.net/?p=993588
الدمام - فتحية عبدالله

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 14/يونيو/2021م، 1560 جولة رقابية، و13جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 11 منشأة مخالفة، وضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز 940 (25) بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940

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