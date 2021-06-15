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دورة تدريبة حول طوارئ “التلوث النفطي” يطلقها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بتبوك

دورة تدريبة حول طوارئ “التلوث النفطي” يطلقها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بتبوك
http://almnatiq.net/?p=993621
المناطق - واس

أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ، بمقر الغرفة التجارية في تبوك اليوم , دورة تدريبة حول طوارئ “التلوث النفطي” بحضور عدد من منسوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وممثلين عن مشروعات نيوم وآمالا ، والبحر الأحمر .
وركزت الدورة على رفع مستوى التوعية بالأضرار البيئية الناتجة عن الحوادث والكوارث ، وآلية الاستجابة للحوادث النفطية والأدوات والطرق المستخدمة بما يضمن معالجتها وعدم تأثيرها على المنشآت الحيوية والبيئة البحرية ، كما اشتملت الدورة على آليات رصد ومتابعة تحركات البقع النفطية عبر الأقمار الاصطناعية وشرح لبرامج المحاكاة المستخدمة .
وأفاد مدير المركز بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي أن المركز يعمل من خلال إطلاق هذه الدورة التدريبية على تنمية القدرات الوطنية والاستجابة السريعة لعمليات مكافحة الانسكابات النفطية في المياه الإقليمية لشمال البحر الأحمر وحماية المنشآت الحيوية والحساسة فيه ، بأسطول سفن متخصصة وطائرات ومراكز للاستجابة الطارئة ، ضمن خطة المركز في عموم سواحل المملكة , مشيراً إلى أن الدورة تتضمن إقامة تدريب عملي على سواحل المنطقة بعد غدٍ .

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