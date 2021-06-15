وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية العرب في قطر

المناطق - واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية العرب، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث الاجتماع الوزاري، تعزيز العمل العربي المشترك، والتشاور والتنسيق حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش وزراء الخارجية العرب سبل دعم المبادرات العربية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.