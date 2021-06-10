“الرحلة” أول فيلم أنيميشن سعودي ياباني يعرض هذا الأسبوع بصالات السينما في تسع دول عربية

المناطق - واس

أطلقت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك”، العرض الأول لفيلم “الرحلة” الذي يعد أول فيلم أنميشن سعودي ياباني وذلك في صالة فوكس سينما واجهة الرياض.

ويوفر فيلم الرسوم المتحركة المرتقب للمشاهدين تجربة سينمائية استثنائية حيث يعد أول فيلم سينمائي سعودي يعرض للجمهور بتقنية الـ4DX وسيكون متاحًا لرواد السينما في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعمان وقطر ومصر ولبنان والعراق وغيرها, ومن المخطط أن يتم عرض الفيلم في صالات السينما في اليابان الأسبوع القادم وسبق لشركة مانجا في مارس الماضي إطلاق المقطع التشويقي للفيلم باللغتين العربية واليابانية الذي حقق ثلاثين مليون مشاهدة عالمية مع ردات فعل إيجابية من الجمهور العالمي والعربي.

ويرسم الفيلم الروائي المرتقب عدة تطلعات في المملكة العربية السعودية ليس لكونه أول فيلم رسوم متحركة سعودي منتج بالتعاون بين مانجا للإنتاج السعودية مع شركة توئي أنيميشن اليابانية فقط، بل لكونه يعد أيضًا أول فيلم رسوم متحركة سعودي ستطرح له منتجات في السوق مبنية على شخصيات الفيلم في تجربة نوعية لصناعة الأفلام السعودية والعربية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج والمنتج التنفيذي في فيلم “الرحلة” الدكتور عصام بخاري, أن الفيلم يعكس المستوى العالي للفنانين الموهوبين من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع كبار الخبراء من اليابان، إضافة إلى السعي نحو التميز في إظهار الأعمال المحلية في المجال الفني, مبيناً أن فيلم الرحلة سيكون متاحًا عالمياً وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط لدعم رؤيتنا لتصدير الثقافة السعودية والقصص التاريخية التي تتسم بها شبه الجزيرة العربية.

فيلم “الرحلة” مستوحاة من تاريخ شبه الجزيرة العربية، حيث يروي قصة أوس الخزاف صاحب الماضي الغامض، الذي يخوض معركة ملحمية للدفاع عن مدينته, ويعد العمل الفني إنتاج مشترك مع الإستديو الياباني الرئيسي توئي أنيميشن وأخرجه شيزونو كوبون، الذي قام بإخراج قائمة طويلة من الأعمال الشهيرة، ومنها المحقق كونان و Godzilla: City on the Edge of Battle, ومن بين فناني الدبلجة اليابانيين أسماء مشهورة في المنطقة اليابانية مثل تورو فرويا وتكايا كورودا وهيروشي كيميا، بينما تمت دبلجة النسخة العربية من قبل مواهب سعودية مثل نصار النصار وعبدالرحمن الورثان وعدد من الفنانين المشهورين مثل جاسم النبهان وعبده شاهين ورشا رزق.

من جانبه قال الممثل الصوتي السعودي للبطل “أوس” نصار النصار: “تشرفت بالحصول على فرصة تأدية صوت الشخصية الرئيسية في فيلم “الرحلة”, كوني جزءًا من فريق عمل إنتاج يعرض جمال وثقافة المملكة العربية السعودية هي تجربة عظيمة، وأنا على يقين بأن العمل سيترك المشاهدين متشوقين للمزيد من الأعمال الفنية من أبناء المملكة”.

فيما أفادت مديرة قسم الرسوم المتحركة والقصص المصورة في شركة مانجا للإنتاج المنتجة والمخرجة الفنية لفيلم “الرحلة” سارة محمد, أن ثقافة الأنمي واسعة ومنتشرة في الشرق الأوسط وخاصة في المملكة العربية السعودية، وحوفظ على أصالة الثقافة السعودية في فيلم “الرحلة” مع الالتزام بأسلوب إنتاج الأنمي، لذلك كان تحقيق التوازن الدقيق أمرًا بالغ الأهمية.

وتركز شركة مانجا للإنتاج، على إنتاج رسوم متحركة وتطوير ألعاب فيديو وقصص مصورة ذات قيمة ومحتوى إبداعي وإيجابي يستهدف جميع فئات المجتمع محلياً ودولياً.

وحرصت شركة مانجا على توفير فرص تدريبية للمواهب السعودية في إستوديوهات توئي أنيمشن في اليابان بهدف نقل المعرفة وتوطين الصناعة الإبداعية في المملكة.

ويتم عرض فيلم “الرحلة” حاليًا في VOX Cinemas ودور السينما الأخرى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن فيلم الرحلة اختير مؤخراً ليكون أول فيلم سينمائي سعودي معفي من رسوم هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية في صالات السينما.