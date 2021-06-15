نائب أمير منطقة المدينة المنورة يطلع على المشاريع الجاري تنفيذها بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، نائب رئيس مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، على المشاريع الجاري تنفيذها بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة في المجالات العلمية والثقافية والتاريخية والإدارية، إضافة إلى تقرير إنجازات المركز للعام 1442هـ، والمشاريع المشتركة بين المركز والجمعية السعودية لعلوم العمران.

وأشاد سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة خلال زيارته للمركز، بإسهامات مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، والدور المهم الذي يضطلع به في حفظ وإبراز تاريخ المدينة المنورة ومعالمها الإسلامية المُتعددة، منوهاً سموه بالأعمال والجهود النوعية للمركز من خلال الإصدارات التوثيقية والتحول الرقمي الذي انتهجه لإتاحة البحوث والدراسات للمهتمين بطريقة مُيسرة.

كما أطلق سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل، مبادرة (وقف الصور) التي تهدف إلى جمع وتوثيق صور المدينة المنورة وأرشفتها، بحيث يتم إيقاف الصور في المركز من قبل ملاكها لخدمة المدينة المنورة وتاريخه، ويتم توثيق الصورة باسم موقفها في مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.

من جهته، أعرب مدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الدكتور فهد بن مبارك الوهبي، عن شُكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة على زيارته للمركز، مُثمناً متابعة سموه المُستمرة والحثيثة لمختلف أعمال ومناشط المركز، وتوجيهه الدائم بأن يقدم المركز أعمالاً نوعية لخدمة تاريخ المدينة المنورة وتراثها.