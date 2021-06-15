أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة

المناطق - حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم ، الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي وعددا من قيادات التجمع، بحضور أمين المنطقة المهندس إبراهيم أبو راس , والمدير التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة فؤاد الغصاب.

وأكد سموه أهمية المرحلة الحالية والمستقبلية لدعم الخدمات الطبية الشاملة التي تقدم للمواطن في مدينة حائل وفي مختلف المحافظات والاستمرار في الخط التصاعدي لخدمة المرضى.

ثم ناقش سموه الخارطة الصحية الحالية والمستقبلية لتجمع حائل الصحي , واستمع إلى شرحٍ من الدكتور الحميضي عن برامج التحوّل الصحي وما تحقق للمنطقة من أهداف مرحليّة ضمن رؤية المملكة 2030، وتسهم في التسهيل على المواطنين في تلقي الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية، كما اطلع سموه على الخطوات التطويرية القادمة لدعم الخدمات الصحية بالمنطقة، وفقاً لبرنامج التحول الصحي بوزارة الصحة.

وعرض “الحميضي” ماهي الخارطة الصحية الحالية والمستقبلية على سمو أمير منطقة حائل، من خلال توزيع الخدمات بالمنطقة وعرض الخارطة الديموغرافية، وتطوير وعقلنة المستشفيات والمراكز الصحية والبنية التحتية الرقمية، ومتابعة انجاز مراحل الخطة الاستراتيجية لتجمع حائل الصحي.