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وزير الخارجية يلتقي وزراء خارجية ليبيا والأردن و موريتانيا

وزير الخارجية يلتقي وزراء خارجية ليبيا والأردن و موريتانيا
http://almnatiq.net/?p=993667
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة خارجية ليبيا السيدة نجلاء المنقوش، وذلك على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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