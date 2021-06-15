الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن خدمة الواتساب للمستفيدين

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دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم خدمة الواتساب لخدمات المستفيدين.

وقال ” إن الخدمة أتت حرصاً على كل ما من شأنه خدمة جميع شرائح المجتمع بأسرع وقت وأقل جهد، حيث يمكن للمستفيدين إرسال الملاحظات والاستفسارات عن معاملاتهم لدى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعرفة الإجراءات المتخذة حيالها والرد عليها.

وأشار الشيج السديس إلى أن هذه الجهود المباركة تأتي لتفعيل الدور التقني في تقديم أفضل الخدمات وفق تطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله-.