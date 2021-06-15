صندوق التنمية السياحي يوقع اتفاقية شراكة استثمارية حصرية مع “اكستريم الدولية” الرائدة في أنشطة المغامرات والتجارب وتطوير وتفعيل الوجهات السياحية

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الرياض، 15 يونيو 2021 م، وقع صندوق التنمية السياحي، اليوم، اتفاقية شراكة استثمارية حصرية مع شركة اكستريم الدولية Extreme International تهدف للاستثمار في تطوير وتفعيل وجهات سياحية نوعية تشمل القطاعات المتنوعة التي يستهدفها الصندوق بما فيها أنشطة الإيواء والمغامرات والترفيه وتنظيم الرحلات والتجارب بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعاون مع مستثمرين ومشغلين محليين ودوليين. وتمّ الاتفاق على أن تكون هيكلة الشراكة الاستثمارية من خلال تأسيس صندوق ملكية خاصة مع شركة مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية وذلك ضمن جهود الصندوق لدفع عجلة التنمية لوجهات سياحية نوعية في المملكة.

وحضر حفل توقع اتفاقية الشراكة وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة رانيل جاياواردينا، حيث وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للصندوق، الأستاذ قصي عبد الله الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة اكستريم الدولية، الأستاذ اليستار مارتن قوزلنج. كما اجتمع على هامش حفل التوقيع الرئيس التنفيذي للصندوق مع وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، وناقش الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للسياحة بالسعودية، والفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين البريطانيين وبحث أوجه التعاون المشترك في قطاع السياحة.

وصرّح الفاخري عقب التوقيع بأن هذه الاتفاقية تعدّ الأولى من نوعها في المملكة مع شركة عالمية رائدة لدعم وتفعيل وتطوير وجهات سياحية متخصصة في المغامرات والتجارب، مشيراً إلى الأثر الكبير المتوقع لهذه الشراكة في إثراء تجربة السائح في المملكة وجذب السواح من محبّي المغامرات والتجارب الذين تتزايد أعدادهم بوتيرة متسارعة حول العالم. وأكد الفاخري بأن تنويع مصادر الدخل السياحية في المملكة سيلعب دوراً كبيراً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة بزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى 10% بحلول العام 2030.

يذكر بأن المملكة بتنوّعها الطبيعي والجغرافي تعدّ أرضاً خصبة لمثل هذه الاستثمارات وهي قادرة على المنافسة دوليّاً في هذا المجال، حيث تعد سياحة المغامرات من أسرع قطاعات السياحة نمواً عالمياً ومن المتوقع أن يتضاعف حجمها أكثر من ثلاث مرّات ليصل إلى حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب 15% وفقاً لتقرير مؤسسة “ريسيرتش دايف”.

يشار إلى أن صندوق التنمية السياحي تأسس برأس مال يبلغ 15 مليار ريال سعودي ليكون المُمكن الرئيسي للمستثمر بهدف دفع عجلة تطوير مشاريع سياحية نوعية ترسخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

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