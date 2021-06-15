أكثر من ألف متدرب في الفصل الصيفي بالكلية التقنية بالخرج

المناطق-أشرف العصيمي

بدأت الكلية التقنية بمحافظة الخرج بتدريب متدربيها للفصل الصيفي لهذا العام من خلال تسجيل أكثر من 1000 متدرب في الفصل الصيفي لهذا العام ووفق الإجراءات الاحترازية.

وأتاحت الفصل الصيفي لجميع الأقسام التدريبية وفتحت الشعب والمقررات التي يحتاجها متدربي الكلية .

وتشمل المقررات جزء نظري يقدم عن طريق منصة البلاكبورد والتي تضم العديد من الخصائص التفاعلية التي تقدم تدريب بجودة عالية، كما يوجد عدد من المقررات العملية.

وأوضح عميد الكلية الأستاذ خالد الحربي أن المتدربين المتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي يتجاوز عددهم 250 متدرب.