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السفير المعلمي يحتفي برئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير المعلمي يحتفي برئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=993694
المناطق - واس

أقام معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المُعلمي، حفل استقبال لوزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد، بمناسبة ‏انتخابه رئيسًا للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور نائبة الأمين العام للأمم ‏المتحدة أمينة محمد، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة. ‏
وأعرب السفير المعلمي، عن تمنياته للدكتور عبدالله شهيد بالتوفيق في خطوته القادمة، فيما قدم ‏الدكتور عبدالله شهيد شكره وتقديره للسفير عبدالله المُعلمي على هذه اللفتة الكريمة، معرباً عن ‏تطلعه للعمل مع وفد المملكة الدائم خلال الدورة ٧٦ للجمعية العام، كما قدم الحضور شكرهم وامتنانهم لمعالي السفير المعلمي على تنظيم هذه الاحتفالية. ‏
حضر الحفل من جانب وفد المملكة نائب المندوب الدائم لوفد المملكة المستشار محمد عبدالعزيز ‏العتيق، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني.‏

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