أقام معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، حفل استقبال لوزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد، بمناسبة انتخابه رئيسًا للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة.
وأعرب السفير المعلمي، عن تمنياته للدكتور عبدالله شهيد بالتوفيق في خطوته القادمة، فيما قدم الدكتور عبدالله شهيد شكره وتقديره للسفير عبدالله المُعلمي على هذه اللفتة الكريمة، معرباً عن تطلعه للعمل مع وفد المملكة الدائم خلال الدورة ٧٦ للجمعية العام، كما قدم الحضور شكرهم وامتنانهم لمعالي السفير المعلمي على تنظيم هذه الاحتفالية.
حضر الحفل من جانب وفد المملكة نائب المندوب الدائم لوفد المملكة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني.
السفير المعلمي يحتفي برئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أقام معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، حفل استقبال لوزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد، بمناسبة انتخابه رئيسًا للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة.
التعليقات (٠) اضف تعليق