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“الفطر الأسود” يصل سلطنة عُمان.. 3 إصابات مؤكدة

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“الفطر الأسود” يصل سلطنة عُمان.. 3 إصابات مؤكدة

“الفطر الأسود” يصل سلطنة عُمان.. 3 إصابات مؤكدة
http://almnatiq.net/?p=993703
المناطق - وكالات

أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، اكتشاف ثلاث إصابات بـ”الفطر الأسود”، وهي عدوى فطرية تصيب بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية، أن ثلاثة مرضى بكورونا أصيبوا بداء “الفطر المخاطي”، والذي يعرف باسم “الفطر الأسود”، وكان قد انتشر بسرعة بين مصابي الفيروس التاجي في الهند.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية في منشور لها على “تويتر”، بأن المرضى يتلقون العلاج حاليا.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من كوفيد-19، وخصوصا ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، ونظافة اليدين، وتجنب التجمعات.

وأثار “الفطر الأسود” قلق المسؤولين الطبيين خلال انتشار فيروس كوفيد-19 بشكل مدمر في الهند.

وكانت العدوى موجودة في الهند قبل موجة الفيروس، لكنها أثارت مخاوف مع إصابة آلاف المصابين بها أو الذين تعافوا من الفيروس مؤخرا.

وينتشر داء “الفطر الأسود” عبر الجهاز التنفسي، ويؤدي إلى تآكل هياكل الوجه.

وفي بعض الأحيان، قد يضطر الأطباء إلى استئصال العين جراحيا لمنع وصول العدوى إلى الدماغ.

وتفترس العدوى الفطرية المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وكذلك مرض السكري، إضافة لمن يفرط في استخدام بعض العقاقير المرتبطة بفيروس كورونا، والتي لا تستلزم وصفة طبية.

وقد يتسبب سكر الدم غير المنضبط للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، في خطر أكبر للإصابة بالمرض.

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