احدث الأخبار

شرطة تبوك تطيح بـ(10) مصابين بـ “كورونا”خالفوا التعليمات
أبرز المواد
 أمير جازان: المنطقة مُقبلة على نهضة كبيرة ونعمل على ترجمة رؤية ‬⁩2030 على أرض الواقع..
منطقة جازان
 الهيئة العامة للمنافسة تعلن العقوبات المُقررة بحق عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المقاولات لاتفاقها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث
منطقة مكة المكرمة
 شرطة المنطقة الشرقية: ضبط (15) شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
المنطقة الشرقية
 تعرف على أغلى 10 لاعبين في يورو 2020
أبرز المواد
 “الفطر الأسود” يصل سلطنة عُمان.. 3 إصابات مؤكدة
أبرز المواد
 وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في رعاية الحدث الأممي رفيع المستوى لمناقشة ‏الوضع الحالي في ميانمار
محليات
 شرطة الرياض: القبض على شخص انتحل صفة رجال الأمن واستوقف العمالة وسلب ما بحوزتهم
منطقة الرياض
 السفير المعلمي يحتفي برئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة
محليات
 سفير المملكة لدى فرنسا يستقبل بعثة الكاراتية ويهنئ بالإنجاز الكبير للحامدي
الرياضة
 أكثر من ألف متدرب في الفصل الصيفي بالكلية التقنية بالخرج
منطقة الرياض
 صندوق التنمية السياحي يوقع اتفاقية شراكة استثمارية حصرية مع “اكستريم الدولية” الرائدة في أنشطة المغامرات والتجارب وتطوير وتفعيل الوجهات السياحية
محليات
شرطة تبوك تطيح بـ(10) مصابين بـ “كورونا”خالفوا التعليمات

شرطة تبوك تطيح بـ(10) مصابين بـ “كورونا”خالفوا التعليمات

أبرز المواد
أمير جازان: المنطقة مُقبلة على نهضة كبيرة ونعمل على ترجمة رؤية ‬⁩2030 على أرض الواقع..

أمير جازان: المنطقة مُقبلة على نهضة كبيرة ونعمل على ترجمة رؤية ‬⁩2030 على أرض الواقع..

منطقة جازان
الهيئة العامة للمنافسة تعلن العقوبات المُقررة بحق عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المقاولات لاتفاقها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث

الهيئة العامة للمنافسة تعلن العقوبات المُقررة بحق عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المقاولات لاتفاقها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث

منطقة مكة المكرمة
شرطة المنطقة الشرقية: ضبط (15) شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

شرطة المنطقة الشرقية: ضبط (15) شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

المنطقة الشرقية

شرطة تبوك تطيح بـ(10) مصابين بـ “كورونا”خالفوا التعليمات

شرطة تبوك تطيح بـ(10) مصابين بـ “كورونا”خالفوا التعليمات
http://almnatiq.net/?p=993724
المناطق - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (10 ) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج،ما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرارالمخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يُعاقب بالإبعاد عن المملكة، ويُمنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتّخذة في حقه.

روابط ذات صلة

تعرف على أغلى 10 لاعبين في يورو 2020

تعرف على أغلى 10 لاعبين في يورو 2020
“الفطر الأسود” يصل سلطنة عُمان.. 3 إصابات مؤكدة

“الفطر الأسود” يصل سلطنة عُمان.. 3 إصابات مؤكدة
4 قتلى نتيجة إطلاق نار جماعي في ولاية شيكاغو الأمريكية

4 قتلى نتيجة إطلاق نار جماعي في ولاية شيكاغو الأمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*