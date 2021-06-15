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الشؤون الإسلامية تعيد فتح 5 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

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الشؤون الإسلامية تعيد فتح 5 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد فتح 5 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
http://almnatiq.net/?p=993728
المناطق - واس:

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فتح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما جرى الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 129 يوماً 1578 مسجدا, وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي عُقِّمت احترازيا وأُعيد فتحها ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض ومسجد واحد في كل من منطقتي الشرقية وعسير.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد , داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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