احدث الأخبار

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويتخذ عدداً من القرارات
أبرز المواد
 بثلاثية ضد أوزبكستان.. “الأخضر” يتأهل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022
أبرز المواد
 أضرار جثيمة قد تسببها سماعات الأذن.. تعرف عليها
أبرز المواد
 السعودية والإمارات توقِّعان مذكرة تفاهم في أمن الطيران
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد فتح 5 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
أبرز المواد
 شرطة تبوك تطيح بـ(10) مصابين بـ “كورونا”خالفوا التعليمات
أبرز المواد
 أمير جازان: المنطقة مُقبلة على نهضة كبيرة ونعمل على ترجمة رؤية ‬⁩2030 على أرض الواقع..
منطقة جازان
 الهيئة العامة للمنافسة تعلن العقوبات المُقررة بحق عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المقاولات لاتفاقها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث
منطقة مكة المكرمة
 شرطة المنطقة الشرقية: ضبط (15) شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
المنطقة الشرقية
 تعرف على أغلى 10 لاعبين في يورو 2020
أبرز المواد
 “الفطر الأسود” يصل سلطنة عُمان.. 3 إصابات مؤكدة
أبرز المواد
 وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في رعاية الحدث الأممي رفيع المستوى لمناقشة ‏الوضع الحالي في ميانمار
محليات
مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويتخذ عدداً من القرارات

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويتخذ عدداً من القرارات

أبرز المواد
بثلاثية ضد أوزبكستان.. “الأخضر” يتأهل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

بثلاثية ضد أوزبكستان.. “الأخضر” يتأهل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

أبرز المواد
أضرار جثيمة قد تسببها سماعات الأذن.. تعرف عليها

أضرار جثيمة قد تسببها سماعات الأذن.. تعرف عليها

أبرز المواد
السعودية والإمارات توقِّعان مذكرة تفاهم في أمن الطيران

السعودية والإمارات توقِّعان مذكرة تفاهم في أمن الطيران

أبرز المواد

بثلاثية ضد أوزبكستان.. “الأخضر” يتأهل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

بثلاثية ضد أوزبكستان.. “الأخضر” يتأهل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022
http://almnatiq.net/?p=993740
المناطق - الرياض:

فاز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة أمام نظيره أوزبكستان، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقدم المنتخب الوطني في الدقيقة 25 عن طريق لاعبه سلمان الفرج قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني سجل علي الحسن الهدف الثالث للمنتخب الوطني في الدقيقة 52.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الوطني رصيده إلى النقطة 20 في صدارة مجموعته، بينما توقف رصيد أوزبكستان عند النقطة 15 في المركز الثاني ليتأهل الأخضر للدور الثاني من التصفيات.

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويتخذ عدداً من القرارات

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويتخذ عدداً من القرارات
أضرار جثيمة قد تسببها سماعات الأذن.. تعرف عليها

أضرار جثيمة قد تسببها سماعات الأذن.. تعرف عليها
السعودية والإمارات توقِّعان مذكرة تفاهم في أمن الطيران

السعودية والإمارات توقِّعان مذكرة تفاهم في أمن الطيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*