بثلاثية ضد أوزبكستان.. “الأخضر” يتأهل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

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فاز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة أمام نظيره أوزبكستان، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقدم المنتخب الوطني في الدقيقة 25 عن طريق لاعبه سلمان الفرج قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني سجل علي الحسن الهدف الثالث للمنتخب الوطني في الدقيقة 52.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الوطني رصيده إلى النقطة 20 في صدارة مجموعته، بينما توقف رصيد أوزبكستان عند النقطة 15 في المركز الثاني ليتأهل الأخضر للدور الثاني من التصفيات.