احدث الأخبار

فعاليات للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن في الرياض
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويتخذ عدداً من القرارات
أبرز المواد
 بثلاثية ضد أوزبكستان.. “الأخضر” يتأهل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022
أبرز المواد
 أضرار جثيمة قد تسببها سماعات الأذن.. تعرف عليها
أبرز المواد
 السعودية والإمارات توقِّعان مذكرة تفاهم في أمن الطيران
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد فتح 5 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
أبرز المواد
 شرطة تبوك تطيح بـ(10) مصابين بـ “كورونا”خالفوا التعليمات
أبرز المواد
 أمير جازان: المنطقة مُقبلة على نهضة كبيرة ونعمل على ترجمة رؤية ‬⁩2030 على أرض الواقع..
منطقة جازان
 الهيئة العامة للمنافسة تعلن العقوبات المُقررة بحق عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المقاولات لاتفاقها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث
منطقة مكة المكرمة
 شرطة المنطقة الشرقية: ضبط (15) شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
المنطقة الشرقية
 تعرف على أغلى 10 لاعبين في يورو 2020
أبرز المواد
 “الفطر الأسود” يصل سلطنة عُمان.. 3 إصابات مؤكدة
أبرز المواد
فعاليات للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن في الرياض

فعاليات للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن في الرياض

أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويتخذ عدداً من القرارات

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويتخذ عدداً من القرارات

أبرز المواد
بثلاثية ضد أوزبكستان.. “الأخضر” يتأهل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

بثلاثية ضد أوزبكستان.. “الأخضر” يتأهل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

أبرز المواد
أضرار جثيمة قد تسببها سماعات الأذن.. تعرف عليها

أضرار جثيمة قد تسببها سماعات الأذن.. تعرف عليها

أبرز المواد

فعاليات للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن في الرياض

فعاليات للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن في الرياض
http://almnatiq.net/?p=993751
المناطق - الرياض:

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بدار الرعاية الاجتماعية للمسنات صباح اليوم مجموعة من الفعاليات تحت شعار “حمايتكم حق علينا” بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن برعاية مدير عام فرع الوزارة د. محمد بن عبدالله الحربي وحضور بعض من قيادات الفرع ودار رعاية المسنات بالرياض.

تضمنت الفعاليات التي اقيمت بمقر الفرع وشاركت فيها كلُ من “دار رعاية المسنات بالرياض ومجلس شؤون الأسرة وإدارة الحمايه الاسرية بالفرع ومدينة الملك سعود الطبية” مجموعة من المنصات التعريفية للتوعية بحقوق كبار السن وأهمية حمايتهم من الإيذاء بكافة أشكاله ودور الأسرة والمجتمع في ذلك بالإضافة إلى فتح المجال اثناء الفعاليات للرد على استفسارات الحضور من خلال الأركان الإستشارية المصاحبة ورافق المنصات التوعوية بعض العروض المرئية.

وفي ختام الفعاليات كرم الدكتور الحربي الجهات الخارجية المشاركة مبيناً ان الإحتفال بهذا اليوم يعتبر جزءاً من الرعاية والإهتمام الذي توليه الدولة حفظها الله ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع انطلاقًا من مباديء ديننا الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى حفظ كرامتهم وحقوقهم كاملة كما كرم سعادته المقيمة فاطمة الدوسري إحدى نزيلات دار الرعاية الاجتماعية بدرع تذكاري وهدية عينية لحصولها على الثانوية العامة بتقدير ممتاز كثاني مقيمة في الدار تنهي دراسة المرحلة الثانوية مباركاً لها هذا الإنجاز ومتمنياً لهادوام التوفيق والنجاح .

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويتخذ عدداً من القرارات

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويتخذ عدداً من القرارات
بثلاثية ضد أوزبكستان.. “الأخضر” يتأهل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

بثلاثية ضد أوزبكستان.. “الأخضر” يتأهل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022
أضرار جثيمة قد تسببها سماعات الأذن.. تعرف عليها

أضرار جثيمة قد تسببها سماعات الأذن.. تعرف عليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*