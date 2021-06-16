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جبهة التحرير الوطني تتصدر انتخابات البرلمان الجزائري

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جبهة التحرير الوطني تتصدر انتخابات البرلمان الجزائري

جبهة التحرير الوطني تتصدر انتخابات البرلمان الجزائري
http://almnatiq.net/?p=993769
المناطق - وكالات:

كشفت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، مساء الثلاثاء، عن فوز جبهة التحرير الوطني بمعظم مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت، يوم السبت الماضي.

وبينت اللجنة، أن جبهة التحرير الوطني التي تعرف اختصارا بـ”الأفلان” حصلت على 105 من مقاعد البرلمان، بينما نال التجمع الوطني الديمقراطي 57 مقعدا في البرلمان.

وأكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن الناخبين في البلاد عبروا عن أصواتهم بكل شفافية، مضيفة أن نتائج الانتخابات البرلمانية حملت عددا من التغيرات.

وأوضح محمد شرفي، في مؤتمر صحفي، أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحل البرلمان، كان تجسيدا لبرنامجه الانتخابي.

وأضاف أن البرلمان الجزائري يقوم على معايير مهنية وقانونية، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي الجديد سمح بتعديل التمثيل الشعبي.

وقال إن الناخب في الجزائر صار يصوت ويختار بكل حرية، وعزا هذا التحول إلى الحراك الذي أطاح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وأورد أن القانون الانتخابي دعم تمثيل المرأة في البرلمان وتمكين الشباب، قائلا إن دينامية التغيير السلمي تتواصل في الجزائر.

وأردف أن الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في الجزائر جاء بعد تسلم آخر محضر انتخابي، قائلا إن بعض الدوائر شهدت فوزا لقائمة واحدة.

وفي وقت سابق، ذكر شرفي أن نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الجزائري وصلت إلى 30.20 في المئة على المستوى الوطني.

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