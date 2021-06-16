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“تويتر” يُضيف إعدادًا جديدًا مخصصًا للنساء

“تويتر” يُضيف إعدادًا جديدًا مخصصًا للنساء
http://almnatiq.net/?p=993773
المناطق - وكالات:

أعلنت منصة “تويتر” اليوم (الثلاثاء)، إضافة إعداد جديد يسمح للمغردين باختيار اللغة العربية بالصيغة المؤنثة كلغة للتخاطب.

وأوضحت أنه ستتم مخاطبة الأشخاص الذين يختارون “العربية المؤنثة” والتعامل معهم بصيغة المؤنث، حيث ستظهر كلمة “غرّدي” بدلاً من “غرّد”، الموجودة في خيار العربية الافتراضية التي تخاطب الرجال، كما سيظهر خيار “استكشفي” بدلاً من “استكشف”.

من جانبها، قالت مديرة تسويق الأعمال في “تويتر” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كارلا المعلولي، إنه يمكن لكل صوت على “تويتر” أن يترك تأثيراً على العالم، وأصوات الأشخاص هي التي تحدد المحادثات التي تجري على المنصة، معربة عن أمنيتها أن يوفر هذا التحديث خياراً للنساء الناطقات باللغة العربية لمشاركة صوتهن الفريد والمشاركة في محادثات شاملة تتم مخاطبتهن فيها حسبما يفضلن.

وأطلقت الشركة حملة بعنوان “أتحدث بالمؤنث”، لمشاركة نهجها والتعاون مع الآخرين وتشجيعهم لاتباعه.

ويمكن للراغبين في اختيار إعداد اللغة الجديد، تسجيل الدخول إلى “تويتر”، والانتقال إلى “الإعدادات والخصوصية” ثم “إمكانية الوصول والعرض واللغات”، يليها اختيار “اللغات” ثم اختيار “لغة العرض”، وبعدها تحديد العربية (مؤنث) من القائمة المنسدلة.

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