وزير الرياضة يهنيء المنتخب بمناسبة التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

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قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، التهاني والتبريكات للاعبي المنتخب السعودي الأول، وأعضاء الجهازين الفني والإداري والجماهير السعودية كافة، بمناسبة تأهل الأخضر إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والوصول لكأس آسيا 2023.



جاء ذلك عقب فوز المنتخب على نظيره منتخب أوزباكستان بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023″.



وبهذه المناسبة قال سموه: “نحمد الله ـ عز وجل ـ على توفيقه، إذ قدم أبطالنا مستويات مميزة في هذه المرحلة من التصفيات، توّجت بحجز مقعد في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والوصول لنهائيات كأس آسيا 2023”.



وأضاف سموه: “نتطلع ـ بإذن الله ـ إلى مواصلة العمل باحترافية عالية ومضاعفة الجهود من قبل الجميع في الفترة المقبلة، التي سيخوض فيها المنتخب السعودي الأول تحديًا قويًّا، يتمثل بمنافسات التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، إضافة إلى المشاركة في كأس آسيا 2023، وبإذن الله نتمكن من تحقيق النتائج المرجوة والإنجاز المنتظر، واستمرار رفع راية المملكة عاليًا في مختلف المناسبات الرياضية العالمية والقارية”.