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شيخ الأزهر يشيد بقرار المملكة بشأن تنظيم الحج لهذا العام

شيخ الأزهر يشيد بقرار المملكة بشأن تنظيم الحج لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=993783
المناطق - واس:

أشاد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بتنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة من الراغبين في أداء المناسك من المواطنين والمقيمين داخل أراضيها، في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا وتحولاتها.

وأوضح شيخ الأزهر في بيان له اليوم، أن هذا القرار صائب وحكيم يراعي المصلحة العامة والحفاظ على الإنسان مع عدم تعطيل الفريضة، مؤكدًا تقديره لحرص المملكة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء مقاصد الشريعة الإسلامية التي من أهمها حفظ النفس في ظل تداعيات الوباء.

وثمن الدكتور الطيب، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، في خدمة حجاج بيت الله الحرام والحرص على سلامتهم .

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