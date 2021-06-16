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خبير فلكي ينصح بتجنب السفر بالظهيرة خلال الـ60 يومًا المقبلة

خبير فلكي ينصح بتجنب السفر بالظهيرة خلال الـ60 يومًا المقبلة

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خبير فلكي ينصح بتجنب السفر بالظهيرة خلال الـ60 يومًا المقبلة

خبير فلكي ينصح بتجنب السفر بالظهيرة خلال الـ60 يومًا المقبلة
http://almnatiq.net/?p=993790
المناطق - الرياض:

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أمس (الثلاثاء)، بعض سمات المناخية لموسم ” الغبيرة” في الفترة المقبلة على المملكة.

وقال إن هذه الأيام تشهد تعامد الشمس على البحر الأحمر، ما يتسبب في حدوث منخفض جوي في أعلاه ومرتفع في أسفله، الأمر الذي يؤدي إلى هبوب رياح شمالية مثيرة للغبار والأتربة على سواحله، تُعرف باسم “الغبيرة”.

وأضاف أن هبوب الرياح المثيرة للأتربة في هذا الموسم الذي يستمر لمدة 60 يومًا، يبدأ في 22 يوليو ويستمر حتى موسم “سهيل” نهاية أغسطس.

ولفت إلى أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا لدرجات الحرارة ورمالًا زاحفة، ولذلك يُنصح بتجنب السفر في أوقات الظهيرة خلال الـ60 يومًا المقبلة.

وذكر أنه سيشهد هبوب رياح البوارح الحارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، كما يشهد هبوبًا لرياح “الغبيرة” على المناطق الجنوبية الغربية في جازان وتهامة.

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