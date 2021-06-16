انطلاق المساء الفوتوغرافي بثقافة الشمالية

المناطق - الحدود الشمالية:

عقدت لجنة التصوير الضوئي بثقافة وفنون منطقة الحدود الشمالية أمس، اللقاء الدوري للمصورين والمصورات في قاعة المجلس الثقافي بالجمعية حيث جرى إطلاق برنامج المساء الفوتوغرافي الذي ينعقد كل يوم ثلاثاء، ضمن برامج اللجنة يهتم بطرح الافكار والورش التي تخدم أكبر شريحه من المصورين والمصورات بالمنطقة وتوفير كافه السبل لممارسة هذه الهواية وتذليل الصعوبات التي تواجهه المصورين.

بعد ذلك جرى مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة، بتطوير فن التصوير وإنشاء فريق أصدقاء الضوء من مصوري المنطقة دورة دعم فني للجنة التصوير كذلك إنشاء استديو داخل الجمعية لخدمة المصورين.

وذكر مدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الأستاذ خلف القاران، أن الجمعية ترحب بجميع المواهب وتفتح أبوابها لهم لممارسة هوايتهم الفنية في كافة المجالات.

وأوضح منسق لجنة التصوير الأستاذ مفرح السويلمي، أن هناك برنامج مجدول لإقامة الورش والدورات حسب احتياجات المصورين وسوف يتم الإعلان عنها، على أن يكون كل يوم ثلاثاء لقاء للمصورين والمصورات في المجلس الثقافي وموضوع لقاء الأسبوع القادم تصوير منتجات.