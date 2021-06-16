احدث الأخبار

إحداهما مفخخة.. إسقاط طائرتين مسيّرتين في بغداد
أبرز المواد
 المسند: تخفيض التكييف درجة واحدة يرفع فاتورة الكهرباء 10%
أبرز المواد
 الأهلي يقدما عرضا لضم ” أوزكي ” وصفقات تبادلية مرجحة مع ” النصر “
أبرز المواد
 دراسة تثير الجدل بشأن “الظهور الأول” لكورونا بولايات أميركية
أبرز المواد
 الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)
أبرز المواد
 6 جهات حكومية تتشارك لرفع نسب توطين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية
أبرز المواد
 دمج التأمينات والتقاعد لن يؤثر على آلية ومواعيد صرف المستحقات أو توريد الاشتراكات
أبرز المواد
 منظمات تطالب بتشكيل بعثة تحقيق دولية بانفجار مرفأ بيروت
أبرز المواد
 المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو2021 م من برنامج صكوك المملكة المحلية
أبرز المواد
 الحج والعمرة: لا يمكن إضافة محرم إلا وفق 3 خيارات
أبرز المواد
 رصد 54 مخالفة لتدابير كورونا في رفحاء
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالحدود الشمالية ينظم حملة للتبرع بالدم
أبرز المواد
إحداهما مفخخة.. إسقاط طائرتين مسيّرتين في بغداد

إحداهما مفخخة.. إسقاط طائرتين مسيّرتين في بغداد

أبرز المواد
المسند: تخفيض التكييف درجة واحدة يرفع فاتورة الكهرباء 10%

المسند: تخفيض التكييف درجة واحدة يرفع فاتورة الكهرباء 10%

أبرز المواد
الأهلي يقدما عرضا لضم ” أوزكي ” وصفقات تبادلية مرجحة مع ” النصر “

الأهلي يقدما عرضا لضم ” أوزكي ” وصفقات تبادلية مرجحة مع ” النصر “

أبرز المواد
دراسة تثير الجدل بشأن “الظهور الأول” لكورونا بولايات أميركية

دراسة تثير الجدل بشأن “الظهور الأول” لكورونا بولايات أميركية

أبرز المواد

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو2021 م من برنامج صكوك المملكة المحلية

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو2021 م من برنامج صكوك المملكة المحلية
http://almnatiq.net/?p=993817
المناطق - واس

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليارات ريال سعودي.
وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال لصكوك تُستحق في العام 2028 ميلادي, فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليارات ريال لصكوك تُستحق في العام 2031 ميلادي, كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال لصكوك تستحق في العام 2035ميلادي.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa, التي يستعرض خلالها جــدول إصداراته المحليــة لتتناسب مــع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلــق بإعلانات الإصــدار.

روابط ذات صلة

إحداهما مفخخة.. إسقاط طائرتين مسيّرتين في بغداد

إحداهما مفخخة.. إسقاط طائرتين مسيّرتين في بغداد
المسند: تخفيض التكييف درجة واحدة يرفع فاتورة الكهرباء 10%

المسند: تخفيض التكييف درجة واحدة يرفع فاتورة الكهرباء 10%
الأهلي يقدما عرضا لضم ” أوزكي ” وصفقات تبادلية مرجحة مع ” النصر “

الأهلي يقدما عرضا لضم ” أوزكي ” وصفقات تبادلية مرجحة مع ” النصر “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*