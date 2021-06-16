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دمج التأمينات والتقاعد لن يؤثر على آلية ومواعيد صرف المستحقات أو توريد الاشتراكات

دمج التأمينات والتقاعد لن يؤثر على آلية ومواعيد صرف المستحقات أو توريد الاشتراكات
http://almnatiq.net/?p=993822
المناطق - الرياض

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن دمج المؤسسة العامة للتقاعد في التأمينات الاجتماعية، لن يؤثر في آلية التقديم على التقاعد وكذلك لن يؤثر في ضم مدد الاشتراك في تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه قرار الدمج لن يؤثر في احتساب المعاش التقاعدي ومواعيد صرف المعاشات، مشيرة إلى أن سن التقاعد النظامي كذلك مستمر كما هو قبل الدمج.

ورفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضحتا أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
كما أشارتا إلى أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.
وبيّنت المؤسستان أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.
وأعربت المؤسستان عن عزمهما على مواصلة الجهد والعمل بعد اندماجهما في كيان واحد، لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.

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