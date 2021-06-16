احدث الأخبار

دراسة تثير الجدل بشأن “الظهور الأول” لكورونا بولايات أميركية
أبرز المواد
 الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)
أبرز المواد
 6 جهات حكومية تتشارك لرفع نسب توطين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية
أبرز المواد
 دمج التأمينات والتقاعد لن يؤثر على آلية ومواعيد صرف المستحقات أو توريد الاشتراكات
أبرز المواد
 منظمات تطالب بتشكيل بعثة تحقيق دولية بانفجار مرفأ بيروت
أبرز المواد
 المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو2021 م من برنامج صكوك المملكة المحلية
أبرز المواد
 الحج والعمرة: لا يمكن إضافة محرم إلا وفق 3 خيارات
أبرز المواد
 رصد 54 مخالفة لتدابير كورونا في رفحاء
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالحدود الشمالية ينظم حملة للتبرع بالدم
أبرز المواد
 انطلاق المساء الفوتوغرافي بثقافة الشمالية
أبرز المواد
 “أمن الدولة” يحذر من التبرع الخيري للجهات المجهولة خارج المملكة
أبرز المواد
 خبير فلكي ينصح بتجنب السفر بالظهيرة خلال الـ60 يومًا المقبلة
أبرز المواد
دراسة تثير الجدل بشأن “الظهور الأول” لكورونا بولايات أميركية

دراسة تثير الجدل بشأن “الظهور الأول” لكورونا بولايات أميركية

أبرز المواد
الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)

الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)

أبرز المواد
6 جهات حكومية تتشارك لرفع نسب توطين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية

6 جهات حكومية تتشارك لرفع نسب توطين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية

أبرز المواد
دمج التأمينات والتقاعد لن يؤثر على آلية ومواعيد صرف المستحقات أو توريد الاشتراكات

دمج التأمينات والتقاعد لن يؤثر على آلية ومواعيد صرف المستحقات أو توريد الاشتراكات

أبرز المواد

دراسة تثير الجدل بشأن “الظهور الأول” لكورونا بولايات أميركية

دراسة تثير الجدل بشأن “الظهور الأول” لكورونا بولايات أميركية
http://almnatiq.net/?p=993829
المناطق - وكالات

كشفت دراسة حكومية أميركية، نشرت نتائجها الثلاثاء، أن فيروس كورونا أصاب عددا من الأشخاص في 5 ولايات أميركية في ديسمبر 2019 وأوائل عام 2020، أس قبل أن تبلغ تلك الولايات رسميا عن أولى الحالات فيها.

وحدد العلماء، الذين حللوا عينات دم مأخوذة لبرنامج بحثي في المعاهد الوطنية للصحة، إصابة 7 أشخاص في ولايات أميركية مختلفة، بالفيروس الجديد، قبل أيام أو أسابيع من تأكيد الحالات الأولى في مناطقهم، بحسب نتائج الدراسة المنشورة في مجلة الأمراض المعدية.

وقال الباحثون إن عينتين، واحدة من شخص من إلينوي، والأخرى من شخص من ماساتشوستس، تعود إلى 7 و8 يناير 2020، على التوالي، علما أن الأجسام المضادة الموجودة في العينات تظهر بعد حوالي أسبوعين من إصابة الشخص.

ووجدت الدراسة أن عدد حالات “كوفيد-19” الموجودة في عينات الدم المجمدة والمخزنة، صغير، مما يشير إلى أن الإصابات المبكرة في الولايات المتحدة كانت متفرقة.

وعثر الباحثون على أدلة تؤكد إصابة 9 أشخاص فقط من أصل 24079 مشاركا تم أخذ عينات دمهم بين 2 يناير و18 مارس 2020، لبرنامج أبحاث المعاهد الوطنية للصحة.

وتقدم النتائج دليلا على أن فيروس كورونا المستجد أصاب الأميركيين، قبل أن يعلم العالم أنه كان يتسبب أيضا في تفش قاتل بمدينة ووهان الصينية.

وتؤكد النتائج على الحاجة إلى أن تكون الاختبارات متاحة على نطاق واسع في أقرب وقت ممكن عند حدوث أي تفش.

الدكتورة كيري ألتوف، المؤلفة الرئيسية للدراسة، والأستاذة المساعدة لعلم الأوبئة في كلية “جونز هوبكنز، بلومبيرغ، للصحة العامة” في بالتيمور، قالت إن الدراسة تساعد على فهم المزيد عن الانتشار الجغرافي للفيروس.

وأكدت ألتوف أن النتائج الأخيرة “لا تشير إلى أن الفيروس نشأ في الولايات المتحدة”، مضيفة أن “أنماط مراقبة الحركة الجوية في جميع أنحاء العالم في ديسمبر 2019 ويناير 2020، تشير إلى أن الناس كانوا لا يزالون يتنقلون كثيرا خلال ذلك الوقت”.

وقد ألزم العدد المحدود من الاختبارات في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19، مسؤولي الصحة العامة، بالاكتفاء بتقييم من يعانون من الأعراض والذين سافروا إلى بلد ينتشر فيه الفيروس فقط، مما أفقدهم فرصة تحديد العديد من المصابين.

روابط ذات صلة

الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)

الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)
6 جهات حكومية تتشارك لرفع نسب توطين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية

6 جهات حكومية تتشارك لرفع نسب توطين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية
دمج التأمينات والتقاعد لن يؤثر على آلية ومواعيد صرف المستحقات أو توريد الاشتراكات

دمج التأمينات والتقاعد لن يؤثر على آلية ومواعيد صرف المستحقات أو توريد الاشتراكات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*