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الأهلي يقدما عرضا لضم ” أوزكي ” وصفقات تبادلية مرجحة مع ” النصر “

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الأهلي يقدما عرضا لضم ” أوزكي ” وصفقات تبادلية مرجحة مع ” النصر “

الأهلي يقدما عرضا لضم ” أوزكي ” وصفقات تبادلية مرجحة مع ” النصر “
http://almnatiq.net/?p=993832
المناطق - الرياض

يكثف نادي الأهلي جهوده للتجهيز للموسم الرياضي الجديد وحل أزمة ديونه التي تهدد حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تمكنه من التعاقد مع لاعبين جدد.

وتحرك النادي لضم اللاعب الأرجنتيني كارلوس أوزكي، المعار حاليًا إلى نادي تاليريس الأرجنتيني، قادمًا من نادي ريفربليت.

وقدم الأهلى عرضا إلى اللاعب بقيمة 2.7 مليون دولار أمريكي، وذلك بحسب ما ذكره الإعلامي جيرمان غارسيا، على حسابه بموقع “تويتر”.

من جهة أخرى، أكدت تقارير صحفية أن الأهلي يحاول إبرام صفقات تبادلية مع نادي النصر لدعم صفوف فريقه بعناصر جديدة.

ورجحت التقاير أن تتضمن قائمة الراحلين من صفوف الأهلي إلى النصر حارس المرمى محمد العويس، واللاعب محمد آل فتيل، وعبدالرحمن غريب مقابل الحصول على اللاعبين “أسامة الخلف، وفراس البريكان، وعبدالله الخيبري”.

وبررت سبب ذلك بأن “العويس” و”آل فتيل”، و”غريب” لا يرغبون في تجديد عقودهم مع الأهلي، لذلك قد تستغنى عنهم لمصلحة النصر.

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