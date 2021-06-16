المسند: تخفيض التكييف درجة واحدة يرفع فاتورة الكهرباء 10%

المناطق - الرياض

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن تخفيض درجة حرارة التكييف درجة واحدة فقط، قد يؤدي لزيادة فاتورة الكهرباء بشكل كبير.

وقال المسند: “تخفيض درجة التكييف درجة مئوية واحدة لأجل تبريد المنازل، أو المدارس، أو الدوائر الحكومية، يؤدي إلى رفع فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة 10 % كما أشارت الدراسات”.

وأضاف: “مثلا عند خفض درجة التبريد من 19م إلى 18م ترتفع الفاتورة بنسبة 10% وهكذا”.

يذكر أن المملكة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، بعدة مناطق، خاصة الشرقية، والمدينة المنورة، والرياض.