لبنان.. إحباط تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى السعودية

المناطق - الرياض

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن إحباط عملية تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى السعودية، كانت مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

وقالت المديرية في بيان إنه بناء على توافر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول عملية تهريب كمية من حبوب الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، وبعد إبلاغ عناصر الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، تمكنوا بتاريخ 1 يونيو الحالي من ضبط 37،2 كلغ (حوالى ربع مليون حبة) كبتاغون مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

وأوضحت أن معاملات الشحن تمت بواسطة بطاقة هوية مزورة، وتم تحديد هوية المتورطين الرئيسيين في العملية، وعددهم ثلاثة: أ. ع. (من مواليد عام 1999، مكتوم القيد) وهو الرأس المدبّر للشبكة، ومن أصحاب السوابق بجرائم تهريب مخدرات، ومطلوب للقضاء بجرم مخدرات، د. أ. (من مواليد عام 1977، سوري) وم. س. (من مواليد عام 1984، لبناني).

وأضافت: “تم توقيفهم الأفراد الثلاثة واعترفوا أنهم يؤلفون شبكة تهريب المخدرات التي يترأسها الموقوف الأول، الذي كلف الآخرين بالانتقال الى منطقة البداوي (شمالي لبنان) واستلام شحنة مضخات المياه الكهربائية المهربة من سوريا والتي تحتوي على حبوب الكبتاغون، فعملا على نقلها إلى بيروت، ثم تواصلا مع شركة الشحن وسددا التكاليف بعد أن قاما بتخليص المعاملات بواسطة بطاقة هوية مزورة”.