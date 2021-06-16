7.18 ألف مواطن ومقيم يسجلون كل ساعة أداء الحج

المناطق - الرياض

تلقت وزارة الحج والعمرة 450 ألف طلب أداء فريضة الحج، من المواطنين والمقيمين، خلال الساعات الـ24 الأولى من فتح باب التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج

الداخل، بمعدل 7.18 ألفا في الساعة، وذلك بحسب ما أوضحته الوزارة أمس.

إلى ذلك بدأت »الحج« استعدادات مبكرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والتشغيلية، للتأكد من جاهزية خطط ومسارات نقل الحجاج، كما أنهت المرحلة الأولى من تخصيص

المخيمات لمؤسسات وشركات حجاج الداخل، وتستمر في عمليات التخصيص حتى نهاية هذا الأسبوع.