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تعليم الإنجليزية لمنسوبي الجهات الحكومية

تعليم الإنجليزية لمنسوبي الجهات الحكومية

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تعليم الإنجليزية لمنسوبي الجهات الحكومية

تعليم الإنجليزية لمنسوبي الجهات الحكومية
ع / عام / 200 ألف طالب وطالبة يواصلون رحلة التعليم عن بعد بمدارس الأحساء (واس)1441-08-10 هـ
http://almnatiq.net/?p=993859
المناطق - الرياض

يتجه عدد من الجهات الحكومية إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى منسوبيها، من خلال التعاقد مع شركات ومنصات متخصصة بتعليم وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية، ومن أحدث الجهات الحكومية التي شرعت بهذا التوجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في وكالة الوزارة للخدمات المشتركة، حيث بدأت بإعداد خطة التدريب والتطوير لرفع مهارات وقدرات منسوبي الوزارة والتي سيتم من خلالها تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لديهم. كما تعتزم وزارة التجارة التعاقد مع شركة متخصصة لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية ولغة الأعمال لمنسوبيها عن طريق منصة تفاعلية أون لاين.. بحسب “الوطن”.

وشرعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تقديم دورات افتراضية لتطوير اللغة الإنجليزية لمنسوبي الهيئة 2021، حيث تتولى إدارة الأداء وتطوير الكفاءات في الهيئة جمع وتحليل الاحتياجات التدريبية وتصميم وبناء المشاريع والخطط التدريبية والتطويرية للموظفين وتنفيذها وذلك بهدف تحسين مستوى القوى العاملة في الهيئة بشكل مستمر وتحقيق أهدافها، لذلك تسعى الهيئة للتعاقد مع جهة متخصصة في تدريب وتطوير اللغة الإنجليزية لمنسوبي الهيئة بحيث تكون مسؤولة عن توفير البرامج التدريبية الافتراضية والتي تتوافق مع أفضل المعايير العالمية المطبقة في معاهد وجامعات عالمية متخصصة في تطوير اللغة الإنجليزية.

وأطلقت مبادرة مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى تطوير وتعلم اللغة الإنجليزية في التعليم العام في مجالات القراءة والكتابة والمهارات الأساسية والمتقدمة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى تحصيل الطلاب وإتقانهم للغة الإنجليزية والتي باتت مطلبا أساسيا، وذلك من خلال إنشاء مركز مختص يعتمد على مبدأ البحث والتطوير المستمر ويقدم الدراسات والحلول التطبيقية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية وخبراء مختصين في ذات المجال.

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