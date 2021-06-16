الكويت تستعد لإطلاق أول أقمارها الإصطناعية

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أكد موقع ITP.net في تقرير أن الكويت تستعد لإطلاق أول قمر اصطناعي هذا الشهر.

وأعلنت شركة الفضاء المداري الكويتية Orbital Space ، وهي كيان خاص يروج لتعليم وتكنولوجيا الفضاء في الكويت ، أنه من المقرر إطلاق قمر اصطناعي كويتي “قمر الكويت” بواسطة مركبة إطلاق SpaceX Falcon 9 في 24 يونيو 2021.. بحسب ” الرياض بوست”

وسيتم إطلاق “قمر الكويت” وهو أول قمر إصطناعي كويتي، من محطة كيب كانافيرال الجوية .

وقال بسام الفيلي ، المؤسس والمدير العام لشركة الفضاء المداري الكويتية ” نحن متحمسون للعمل مع الشركات الناشئة الأخرى لتحقيق أهدافنا المشتركة. بمجرد الوصول إلى الفضاء ، سيكون قمر الكويت نتيجة جهود جميع الشركات الشابة بما في ذلك Orbital Space و EnduroSat و D-Orbit وحتى SpaceX ، التي لم يتجاوز عمرها 20 عامًا. “

وتتمثل مهمة القمر، في تمكين الطلاب من المساهمة في تقدم تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ، وإعدادهم كمحترفين مستقبليين قادرين على تشغيل أقمار الاتصالات.