إثيوبيا للجامعة العربية: نهر النيل ليس لمصر والسودان

المناطق - وكالات

في رد مباشر على بيان جامعة الدول العربية الذي صدر أمس الثلاثاء، داعما موقف كل من مصر والسودان في ملف سد النهضة الشائك، أكدت إثيوبيا أن أن نهل النيل ليس ملكية حصرية للقاهرة والخرطوم فقط، بل مورد مشترك.

كما انتقدت موقف الجامعة الذي وصفته بالمحير، لا سيما وأنه يركز بشكل خاص على الأمن المائي لدولتي المصب في تجاهل تام لمصالح بقية الدول المشاطئة للنهر.

إلى ذلك، أكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها مستمرة في عملية الملء الثاني لخزان السد في موعده. وأعربت رفضها للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أمس، و من أبرزها دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع بشأن أزمة السد.