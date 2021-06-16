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“كوكاكولا” تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو

“كوكاكولا” تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو
http://almnatiq.net/?p=993880
المناطق - وكالات

تراجعت أسهم شركة “كوكاكولا” للمشروبات الغازية، يوم الثلاثاء، بسبب التصرف الذي قام به النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم المنتخب البرتغالي.

وكان الهداف التاريخي لبطولة أوروبا قد تواجد في المؤتمر الصحافي لمنتخب بلاده، يوم الاثنين، قبل ملاقاة المجر ضمن الجولة الأولى لمنافسات “يورو 2020″، وأبعد زجاجتين لـ “كوكاكولا” من أمامه، وأخذ زجاجة ماء وقال للكاميرات إنه يشرب الماء فقط.

وبحسب تقرير صحافي نشرته “ماركا” الإسبانية، فإن هذا التصرف كان له تأثير سلبي كبير على العلامة التجارية، من خلال مراقبة تطور الأسهم وسعر “كوكاكولا”، إذ تم افتتاح سوق الأوراق المالية في الساعة 3 مساء في أوروبا، وفي ذلك الوقت كانت حصة الشركة قريبة من 56.10 دولار، وبعد 30 دقيقة، عندما دخل رونالدو والمدرب فرناندو سانتوس إلى قاعة المؤتمر الصحافي في ملعب بوشكاش بعاصمة المجر بودابست، تراجعت إلى 55.22 دولار للسهم.

وأضاف التقرير: تسببت لفتة رونالدو في انخفاض حاد بنسبة 1.6% للشركة في سوق الأسهم، ومن الناحية الاقتصادية، تحولت شركة “كوكاكولا” من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، وبلغ إجمالي الخسائر 4 مليارات دولار.

وأحرز النجم البرتغالي ثنائية في شباك المجر يوم الثلاثاء في فوز منتخب بلاده 3-0 ليصبح الهداف التاريخي لبطولة أوروبا برصيد 11 هدفا.

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