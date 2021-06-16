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أمير عسير يرعى اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد والجامعة السعودية الإلكترونية

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أمير عسير يرعى اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد والجامعة السعودية الإلكترونية

أمير عسير يرعى اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد والجامعة السعودية الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=993883
المناطق - عسير

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، بمكتبه في الإمارة أمس توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد، والجامعة السعودية الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مشاريع التعاون في المجال العلمي والتعليمي والتدريبي والتطوير المهني، والثقافي والتقني ، وتوظيف تقنيات التعليم والاتصالات لتنفيذ مشاريع التعاون التي يتفق عليها الطرفان، وتوفير بيئة تدريبية تشجع الإبداع وتدعم التميز.
ووقع الاتفاقية كلٌ من معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك أحمد الصفدي.
وقدم معالي رئيس جامعة الملك خالد ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير على توجيهاته ومتابعته الدائمة لدعم أعمال وبرامج الجامعتين وعنايته بكافة منسوبيها، فيما أبدى السلمي حرص الجامعة من خلال الاتفاقية على تبادل الخبرات في شتى المجالات، على النحو الذي يزيد من جودة أعمالها وتوسيع نطاق خدماتها العلمية بما يحقق المصلحة العامة ومستهدفات رؤية 2030 .
وأكدت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية أن الجامعة تسعى من خلال الاتفاقية إلى تعدد وتنوع شراكاتها مع القطاعات والمؤسسات الحكومية في سبيل تقديم الخبرات في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني وتطوير مواردها البشرية عبر ثقافة التعلم المستمر .

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