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اللجنة العليا بجامعة نجران تعقد اجتماعها الأول لمناقشة العودة الآمنة للدراسة حضوريًا

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اللجنة العليا بجامعة نجران تعقد اجتماعها الأول لمناقشة العودة الآمنة للدراسة حضوريًا

اللجنة العليا بجامعة نجران تعقد اجتماعها الأول لمناقشة العودة الآمنة للدراسة حضوريًا
http://almnatiq.net/?p=993886
المناطق - نجران

عقدت اللجنة العليا في جامعة نجران أمس، اجتماعها الأول برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، ومشاركة جميع الأعضاء، لمناقشة استعدادات الجامعة لعودة الدراسة حضورياً، وما يترتب على ذلك من إجراءات وقائية مكثفة تهدف لتأمين سلامة الطلبة.
وتضمن الاجتماع عرض خطط وكالات الجامعة والأدوار التكاملية بين تلك الجهات، بما يضمن انطلاق العام الجامعي 1443 هـ ، وفق تدابير صحية آمنة.
وشددت اللجنة على ضرورة تنفيذ الخطط وفق الأوقات الزمنية المحددة والاستعداد المبكر لتطبيقها ومتابعة أدائها.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح الحارثي أن الجامعة ضاعفت الجهود مع قرار وزارة التعليم بعودة الدراسة حضورياً، بالعمل على إعداد ودراسة الخطط بما يضمن سلامة الإنسان أولاً ، مشيراً إلى تكثيف الإجراءات والتدابير الاحترازية المبكرة بمختلف الكليات والعمادات، بمتابعة مباشرة من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، لضمان العودة الآمنة –بمشيئة الله-.

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