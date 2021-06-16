بعد فوز فرنسا على ألمانيا صحيفة فرنسية تقحم الرياضة بالسياسة

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تحت عنوان “مثل الثامن عشر” عبرت صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية اليومية عن سعادتها بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ويرى كثير من المراقبين أن العنوان كان مثيراً للجدل من الصحيفة الفرنسية وأنه يشير إشارة واضحة لخطاب الرئيس الفرنسي “شارل دي جول” في 18 يونيو الذي أعلن فيه استمرار الحرب ضد المانيا.

وكان المنتخب الفرنسي قد قاز على نظيره الألماني (1 -0) في المباراة، التي جمعت المنتخبين، على استاد إليانز أرينا، في ميونخ ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2020”.