احدث الأخبار

بعد فوز فرنسا على ألمانيا صحيفة فرنسية تقحم الرياضة بالسياسة
أبرز المواد
 العراق يؤكد خلوه من سلالة كورونا “دلتا الهندية”
أبرز المواد
 اللجنة العليا بجامعة نجران تعقد اجتماعها الأول لمناقشة العودة الآمنة للدراسة حضوريًا
أبرز المواد
 أمير عسير يرعى اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد والجامعة السعودية الإلكترونية
أبرز المواد
 “كوكاكولا” تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو
أبرز المواد
 الذهب متماسك وأنظار السوق على بيان الفيدرالي
أبرز المواد
 لليوم السادس.. مئات الجثث للاجئين تطفو قرب سواحل اليمن
أبرز المواد
 إثيوبيا للجامعة العربية: نهر النيل ليس لمصر والسودان
أبرز المواد
 “الدفاع” تعلن عن وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 الكويت تستعد لإطلاق أول أقمارها الإصطناعية
أبرز المواد
 كيم جونغ أون: الوضع الغذائي متأزم بسبب كورونا والأعاصير
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب بالقرب من أرخبيل الملوك الإندونيسي
أبرز المواد
بعد فوز فرنسا على ألمانيا صحيفة فرنسية تقحم الرياضة بالسياسة

بعد فوز فرنسا على ألمانيا صحيفة فرنسية تقحم الرياضة بالسياسة

أبرز المواد
العراق يؤكد خلوه من سلالة كورونا “دلتا الهندية”

العراق يؤكد خلوه من سلالة كورونا “دلتا الهندية”

أبرز المواد
اللجنة العليا بجامعة نجران تعقد اجتماعها الأول لمناقشة العودة الآمنة للدراسة حضوريًا

اللجنة العليا بجامعة نجران تعقد اجتماعها الأول لمناقشة العودة الآمنة للدراسة حضوريًا

أبرز المواد
أمير عسير يرعى اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد والجامعة السعودية الإلكترونية

أمير عسير يرعى اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد والجامعة السعودية الإلكترونية

أبرز المواد

تذكر بخطاب قديم لشال ديجول

بعد فوز فرنسا على ألمانيا صحيفة فرنسية تقحم الرياضة بالسياسة

بعد فوز فرنسا على ألمانيا صحيفة فرنسية تقحم الرياضة بالسياسة
http://almnatiq.net/?p=993890
المناطق - الرياض

تحت عنوان “مثل الثامن عشر” عبرت صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية اليومية عن سعادتها بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2020”.
ويرى كثير من المراقبين أن العنوان كان مثيراً للجدل من الصحيفة الفرنسية وأنه يشير إشارة واضحة لخطاب الرئيس الفرنسي “شارل دي جول” في 18 يونيو الذي أعلن فيه استمرار الحرب ضد المانيا.
وكان المنتخب الفرنسي قد قاز على نظيره الألماني (1 -0) في المباراة، التي جمعت المنتخبين، على استاد إليانز أرينا، في ميونخ ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

روابط ذات صلة

العراق يؤكد خلوه من سلالة كورونا “دلتا الهندية”

العراق يؤكد خلوه من سلالة كورونا “دلتا الهندية”
اللجنة العليا بجامعة نجران تعقد اجتماعها الأول لمناقشة العودة الآمنة للدراسة حضوريًا

اللجنة العليا بجامعة نجران تعقد اجتماعها الأول لمناقشة العودة الآمنة للدراسة حضوريًا
أمير عسير يرعى اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد والجامعة السعودية الإلكترونية

أمير عسير يرعى اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد والجامعة السعودية الإلكترونية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*