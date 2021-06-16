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تسجيل أول إصابة بـ”الفطر الأخضر” في الهند

تسجيل أول إصابة بـ”الفطر الأخضر” في الهند
http://almnatiq.net/?p=993907
المناطق - وكالات

سجلت الهند، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي من فيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش.

وكشفت تقارير صحافية، أن الحالة لشخص يبلغ من العمر 34 عاما أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر.

وسجلت الهند 62 ألفا و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و633 ألفا و105 أشخاص.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، أنها سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2542 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 379 ألفا و573 حالة.

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