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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدة جرائم

بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدة جرائم
http://almnatiq.net/?p=993913

كشفت قوات الأمن العام، عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم ببعض المناطق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح “الأمن العام” أنه تم القبض على خمسة مواطنين في حائل؛ قاموا بمشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية، فضلًا عن القبض على مواطنَين في الدمام؛ ارتكبا 20 جريمة، تمثلت في سرقة المركبات والمحال التجارية، وسلب سائقي الأجرة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتمكن رجال الأمن من القبض على ثلاثة مواطنين في الطائف؛ يستقلون مركبة ويمارسون التفحيط بها، ويتباهون بتعاطي مواد مخدرة، فيما تم ضبط مواطن في الرياض؛ ارتكب ثلاث جرائم، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف العمالة، وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.

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