ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى الأعلى لها منذ عامين

المناطق - الرياض

شهدت العقود الآجلة لأسعار النفط ارتفاعًا خلال جلسة صباح اليوم الأربعاء، لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ العاشر من أكتوبر 2018 وارتفاع عقود حام برنت للأعلى لها منذ 25 من أبريل 2019.

وصعدت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أغسطس المقبل 0.59% لتتداول عند 74.70 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 74.26 دولاراً للبرميل، كما أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 73.99 دولارًا للبرميل.

وفي تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم يوليو القادم 0.43% لتتداول عند مستويات 72.76 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 72.45 دولارًا للبرميل، فيما استهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 72.12 دولارًا للبرميل.