أكثر من 6300 متدرب استفاد من تعزيز مهارات جودة الحياة الاسريةمنذ بداية العام

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أوضحت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة أن عدد المستفيدين من برامجها التدريبية عبر أكاديمية تعزيز مهارات جودة الحياة الاسرية تخطوا 6357 مستفيد و مستفيدة منذ بداية العام 2021 م وهذا ضمن الجهود المستمرة التي تقدمها الجمعية لبناء قدرات الأسرة واكسابها المهارات والمعارف التي تساعدها في عيش حياة أسرية مستقرة وسعيدة.

حيث صرح المدير العام محمد آل رضي أن عدد المستفيدين من برامج أكاديمية تعزيز مهارات جودة الحياة الاسرية بلغ 6357 مستفيد ومستفيدة قدمت لهم أكثر من 61 دورة تدريبية أسري و 17 أمسية توعوية . بمجموع 562 ساعة تدريبية .

وأضاف آل رضي أن ما يقدم للمستفيدين من برامج تدريبية وأمسيات توعوية من خلال أكاديمية برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية يأتي ضمن سعي المودة لتحقيق رؤية 2030 التي ضمن محاورها برنامج جودة الحياة الذي يهدف لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن ومستقر.

وبين آل رضي أن أكاديمية تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية تقدم برامجها ضمن 5 محاور رئيسية هي الاستعداد الزواجي ومن خلاله يتم تقديم برنامجي اختيار شريك الحياة وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج والمحور الثاني هو العلاقة الأسرية ويقدم برامج الحوار الفعال بين أفراد الاسرة وبرنامج إدارة المشاعر في الاسرة وبرنامج قواعد الاستقرار والسعادة الاسرية وبرنامج تعزيز القيم الأخلاقية لأفراد الاسرة وبرنامج مهارات التعامل مع كبار سن ومن خلال المحور الثالث وهو محور التخطيط الاسري يقدم برنامج التخطيط المالي وإدارة الأزمات في الأسرة وبرنامج التوازن بين العمل والأسرة، وفي محور تربية ورعاية الأبناء الذي يقدم برنامج تعزيز مهارات التربية الوالدية عبر أربع مراحل تتناول المراحل العمرية المختلفة وبرنامج مهارات إدارة العلاقة مع المراهقين وبرنامج وارف لتعزيز القيم الأسرية لدى الطلاب والطالبات والمحور الأخير الانفصال الناجح ويقدم فيه برنامج الانفصال الناجح وبرنامج مهارات إدارة العلاقة مع الأبناء بعد الانفصال وبرنامج حياة جديدة لنزلاء ونزيلات السجون .

واكد آل رضي أن هذه البرامج تقدم للمستفيدين بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة وأن المودة تلتزم بأعلى معايير التميز في تقديم خدماتها للمستفيدين بمختلف شرائحهم وأنها تسعى لتقديم خدماتها بأفضل الطرق. وتحرص على تلمس حاجات المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم في أماكن تواجدهم سواء التدريب الاسري أو الاستشارات الاسرية وغيرها من الخدمات النوعية التي تقدمها الجمعية .

الجدير بالذكر أنَّ المودة حصلت على 11جائزة محلية وإقليمية وعالمية لتميز برامجها وخدماتها المقدمة للأسرة، وتقدم الجمعية خدماتها للمستفيدين على مدار 13ساعة في اليوم، كما تقدم الحجوزات الاستشارية مجانًا عبر الرقم الخاص بمركز اسعاد المستفيدين920001426 ، وخدمة الاستشارات الإلكترونية والتسجيل في الدورات التدريبية وتحميل البحوث والدراسات الأسرية لطلاب الدراسات العليا والباحثين عبر موقعها الإلكتروني www.almawaddah.org، وتقديم الاستشارات الهاتفية من المتخصصين في تقديم الاستشارات عبر الرقم الموحد 920001421