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أمير منطقة نجران يفتتح ويدشّن مشروعات بلدية في محافظة حبونا

أمير منطقة نجران يفتتح ويدشّن مشروعات بلدية في محافظة حبونا

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أمير منطقة نجران يفتتح ويدشّن مشروعات بلدية في محافظة حبونا

أمير منطقة نجران يفتتح ويدشّن مشروعات بلدية في محافظة حبونا
http://almnatiq.net/?p=993949
المناطق - واس

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله- للمشروعات التنموية والخدمية تلبية لاحتياجات المواطن والمقيم بالمنطقة ومحافظاتها ، ضمن رؤية المملكة 2030 ,الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم عدداً من المشروعات التنموية في بلدية محافظة حبونا، بحضور المحافظ عبد الله بن مبارك بن زامان.
وشملت المشروعات التي افتتحها سموه حديقة محافظة حبونا بمساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، وحديقة بمركز المجمّع على مساحة 11700 متر مربع .
كما دشّن سمو أمير منطقة نجران مشروعات إنشاء جدران استنادية متفرقة ، ومشروع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمحافظة والقرى التابعة يشمل عبارات مغلقة، وقنوات مفتوحة تعمل على نقل السيول من المنطقة الجبلية شمال المخطط السكني إلى وادي حبونا.

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