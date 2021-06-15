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أمير المدينة المنورة يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

أمير المدينة المنورة يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

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مستشفى صوير العام ينظم حملة التبرع بالدم

مستشفى صوير العام ينظم حملة التبرع بالدم

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أمير المدينة المنورة يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

أمير المدينة المنورة يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
http://almnatiq.net/?p=993961
المناطق - واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بما أعلنته وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، نظير ما يشهده العالم أجمع من تداعيات صحية متطورة نتيجة فايروس كورونا وتحوراته المُختلفة، مشيراً سموه إلى أن ذلك القرار يُجسّد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام والمجتمع، وتيسير كافة السُبل التي تعينهم على تأدية نُسكهم براحة واطمئنان، وسط إجراءات وتدابير وقائية تضمن سلامة الجميع بإذن الله تعالى.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة، قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المُعيّن حديثاً اللواء محمد البسامي.
وهنأ سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اللواء البسامي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ومنوهاً بمستوى الأداء والمهنية العالية التي تتمتع بها القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن وإسهاماتها الفاعلة في الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والزوار.
من جهته، قدّم اللواء محمد البسامي، شُكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، مُثمناً المتابعة المُستمرة من سموه لأعمال قوة أمن المسجد النبوي وتوجيهاته بضرورة تقديم أفضل وأجلّ الخدمات لقاصدي ثاني الحرمين الشريفين، والتيسير عليهم تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر .

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