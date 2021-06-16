أمير منطقة نجران يستقبل مسؤولي وأهالي محافظة حبونا

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مقر محافظة حبونا اليوم أصحاب الفضيلة وجمعاً من أهالي المحافظة .

ورفع سمو أمير المنطقة باسم الأهالي واسمه الشكر للقيادة الرشيدة على ما تحظى به منطقة نجران من اهتمام ورعاية كبيرة، تمثلت في اعتماد العديد من المشروعات التنموية في مجالات الصحة، والتعليم، والبلديات والإسكان والطرق وغيرها.

وقال سموه : ” من نعم الله علينا أن جعل لبلادنا قيادة حكيمة تواصل العمل بالليل والنهار لخدمة المواطن والمقيم أينما كانوا في المملكة” .

ونوه سموه بما حظيت وتحظى به محافظة حبونا من مشروعات تنموية، حيث لا يكاد يمضي أسبوع إلاَّ ونجد هناك اعتماداً لمشاريع ، أو وضع حجر أساس لمشروعات جديدة في منطقة نجران.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية الدكتور ملفي بن عبد الرحمن العتيبي، ومحافظ حبونا عبد الله بن مبارك بن زامان.