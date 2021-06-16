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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 ألف سلة غذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنغلاديش

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 ألف سلة غذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنغلاديش

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 ألف سلة غذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنغلاديش

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 ألف سلة غذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنغلاديش
http://almnatiq.net/?p=993973
المناطق - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنغلاديش، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.
وجرى أمس توزيع 1,000 سلة غذائية في مدينة جوش برا بمقاطعة رانغفور استفاد منها 5,000 فرد، كما تم توزيع 4,000 سلة غذائية في مدينة اوخيا بمقاطعة كوكس بازار استفاد منها 20,000 فرد، ليبلغ إجمالي المستفيدين منذ بدء التوزيع في شهر مايو الماضي وحتى الآن أكثر من 300 ألف مستفيد.
وتأتي هذه المساعدات انطلاقًا من حرص المملكة ممثلة بالمركز بأوضاع اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم، واستشعارًا بواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

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